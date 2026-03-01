Amplían cobertura de “Mujeres con Bienestar”; llegará a más de 700 mil beneficiarias en 2026

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México anunció la incorporación de más de medio millón de mujeres al programa Mujeres con Bienestar, con lo que este esquema social alcanzará en 2026 un padrón superior a las 700 mil beneficiarias en la entidad.

La administración estatal, encabezada por la Delfina Gómez Álvarez, informó que esta ampliación responde a una política social enfocada en la atención prioritaria de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, bajo criterios de responsabilidad presupuestal y sostenibilidad.

El titular de la Secretaría del Bienestar estatal, Juan Carlos González Romero, detalló que las nuevas incorporaciones corresponden a mujeres que realizaron previamente su registro y permanecían en lista de espera. Señaló que la ampliación del padrón es posible gracias a la reorganización interna del programa y a la conclusión del apoyo para beneficiarias que ya cumplieron su ciclo, lo que permite dar paso a más mexiquenses.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 el programa brindó respaldo a 650 mil mujeres; para este año la meta es sumar 50 mil más, consolidándolo como uno de los principales instrumentos de política social en la entidad.

Las beneficiarias, de entre 18 y 59 años, reciben un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos, además de acceso a servicios complementarios que incluyen atención médica, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, opciones educativas y cobertura de asistencia funeraria.

Autoridades estatales subrayaron que el fortalecimiento del programa busca generar condiciones que permitan a las mujeres desarrollar mayores oportunidades personales, familiares y laborales, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades.

Con esta ampliación, el Gobierno estatal reafirma su apuesta por políticas públicas orientadas a la inclusión y al bienestar integral de la población mexiquense.