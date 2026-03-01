El TEEM se prepara para la elección histórica del 2027: Jaime

Foto. Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Arlen Siu Jaime Merlos, afirmó que el organismo se mantiene atento al contenido final de la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, particularmente en lo referente a la reducción presupuestal, aunque subrayó que en el Estado de México el Tribunal ya opera bajo una política estricta de austeridad y responsabilidad en el uso de recursos públicos.

En entrevista, la presidenta del TEEM señaló: “la austeridad, no está peleada con la eficiencia ni con la ineficacia” y recordó que el Tribunal se ha adelantado a los ajustes financieros, lo que permitirá enfrentar los retos que se avecinan rumbo a 2027.

Jaime Merlos calificó el proceso electoral de 2027 como histórico, debido a la concurrencia de elecciones del sistema de partidos y del Poder Judicial. Detalló que, en el Estado de México, se contemplan 18 distritos judiciales, donde se elegirán más de 400 juezas y jueces, 30 magistraturas, la Presidencia del Tribunal, además de ayuntamientos y el Congreso local.

A ello, se suma que en octubre de ese año concluye el periodo de dos magistraturas del Pleno, lo que reducirá temporalmente su integración de cinco a tres magistrados, indicó.

“Sabemos los retos a los que nos enfrentamos, pero seremos respetuosos de lo que determinen los poderes del Estado y nos adecuaremos”, enfatizó.

La magistrada presidenta del TEEM, aclaró que las medidas de austeridad aplicadas en el organismo que no afectaron al personal del Tribunal, sino exclusivamente a privilegios de las magistraturas.

Explicó que, tras su llegada al Pleno en abril, detectó sueldos que rebasaban lo establecido en la Constitución, por lo que propuso y formalizó recortes que fueron aprobados de manera unánime.