“Huixquilucan Contigo 24/7″ valora, respeta y escucha a la población: Contreras

Huixquilucan, Méx.- Durante una gira de trabajo por las comunidades de San Cristóbal Texcalucan y El Mirador con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, dio a conocer el avance de la construcción de la “Acuática Huixquilucan”, que se convertirá en la cuarta alberca que operará el Sistema Municipal DIF.

En esta jornada, el gobierno municipal escuchó las necesidades de la gente; misma que reconoció la cercanía, eficiencia y liderazgo de la administración, al brindar soluciones inmediatas y servicios públicos de calidad que embellecen el territorio.

Tras escuchar peticiones ciudadanas durante la jornada 165 de “Huixquilucan Contigo 24/7”, la presidenta municipal, junto con titulares de las distintas áreas del gobierno municipal, supervisaron distintos servicios públicos, entre los que destacan la poda de árboles, retiro de escombros y cables fuera de servicio sobre calles y avenidas, balizamiento, bacheo y colocación de luminarias.

“Desde mi pasada administración, este programa ha sido un éxito, por lo cual seguimos visitando cada comunidad, colonia y fraccionamiento del territorio, pues cuando el gobierno escucha, la población se sienta valorada y respetada, además de que las acciones y programas que se realicen en el gobierno municipal se basan en las necesidades reales para que, de esta manera, mejorar la calidad de vida de las y los huixquiluquenses”.

En la visita a las comunidades, la alcaldesa anunció que continúa avanzando la construcción de la “Acuática Huixquilucan”, que se convertirá en la cuarta alberca que operará el Sistema Municipal DIF, la cual beneficiará a habitantes de las comunidades de la zona, como Magdalena Chichicaspa, El Mirador y San Cristóbal Texcalucan.

Recordó que este nuevo espacio público tiene el objetivo de fomentar el deporte en personas de cualquier edad, pues un municipio que cuenta con salud es un territorio en progreso.

Como en cada jornada del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, el Sistema Municipal DIF entregó apoyos funcionales como silla de ruedas y bastones, con el objetivo de mejorar la autonomía de este sector y reforzar su inclusión en la sociedad, además de entregar apoyos alimenticios para que la gente más vulnerable cuente con productos de la canasta básica para su nutrición.