Accidente entre taxi y patrulla provoca volcadura en Toluca

Toluca, Méx.– Un saldo de varios lesionados y daños materiales, fue el resultado de que un taxista se impactara a una unidad oficial de policía, tras ignorar la señal de alto, hechos ocurridos en el cruce de las Avenidas Juárez y Rafe M. Hidalgo en Toluca, Estado de México.

Después del impacto, la unidad oficial terminó volcada sobre su costado izquierdo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia que acudieron rápidamente para auxiliar a los involucrados y controlar la situación en la zona.

Los paramédicos de la Cruz Roja, junto con apoyo de los elementos de Protección Civil municipal, brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de ambos vehículos, sin que se reportaran víctimas de gravedad en el sitio.

Según las indagatorias, el percance habría ocurrido luego de que uno de los conductores no respetara la luz roja del semáforo, provocando la colisión que dejó severamente dañada la parte frontal del vehículo del servicio público.