Aseguran en Naucalpan vehículo con 15 kg de posible metanfetamina

Naucalpan, Méx.- Como resultado de despliegues estratégicos emanados en las Mesas de Paz, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), aseguraron un vehículo que transportaba aproximadamente 15 kilogramos de posible metanfetamina y detuvieron al conductor probable responsable de delitos contra la salud.

Al realizar patrullajes de vigilancia sobre el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), elementos de la dependencia a la altura una caseta de cobro, observaron un automóvil sin placas de circulación ni permiso provisional visible, el conductor al notar la presencia policiaca, adoptó una actitud evasiva.

Con el objetivo de verificar dicha conducta, con comandos verbales solicitaron realizar una revisión física a su persona y a la unidad motriz; tras llevar a cabo la inspección hallaron en el interior del automotor un costal con una sustancia, color blanco con características similares a metanfetamina, con un peso de aproximadamente 15 kilogramos.

Ante el hallazgo y luego de informar que el poseer posibles sustancias prohibidas es constitutivo de un delito, los oficiales detuvieron a José “N” de 51 años de edad.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, el detenido, junto con la probable droga asegurada, fue presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

