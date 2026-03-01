Cierra registro con 92 aspirantes a la Auditoría Superior de la Federación

Ciudad de México. – Este fin de semana, se concluyó el registro para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que está encargada de fiscalizar el uso de recursos públicos; en el listado figuran 92 aspirantes, de los cuales 18 son mujeres y 72 hombres.

El registro forma parte del proceso para seleccionar al próximo auditor, el cual continuará en las próximas semanas. Se prevé que, a más tardar el 11 de marzo, la Cámara de Diputados elija a la persona que encabezará la Auditoría por los siguientes ocho años.

Destacan entre los registrados contadores, abogados, especialistas en anticorrupción, así como David Colmenares, actual titular, quien busca su reelección; de ser elegido, permanecería en el cargo hasta el año 2034.

Entre los aspirantes, también destaca María de la Luz Mijangos Borja, fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR). Mijangos es cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue contadora mayor de Hacienda del entonces Distrito Federal y titular de la Auditoría Superior de dicha entidad cuando López Obrador era jefe de Gobierno. Además, fue propuesta por el mismo presidente para el cargo que actualmente ocupa.

Un nombre también relevante que aparece es el de Ramón Santos Navarro, contador y abogado, quien fue auditor general de Veracruz hasta el pasado 20 de febrero, cuando dejó el cargo para participar en el proceso de selección para la ASF. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, le agradeció públicamente su labor.

Delia González Cobos, actual titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, también figura entre los aspirantes. Su mandato en Veracruz finaliza en septiembre de este año. Anteriormente, fue representante de Morena ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.

En la lista también se encuentra Alejandro Reynoso Gil, actual auditor general de Nuevo León, cuyo periodo culmina en 2034. Reynoso, quien fue secretario del Ayuntamiento de San Nicolás durante la administración del panista Zeferino Salgado, es percibido como cercano al PAN.

Aunque el registro para encabezar la ASF ya concluyó, el proceso sigue su curso. En los próximos cinco días naturales, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados revisará las solicitudes, verificando los requisitos y la documentación de los aspirantes.

Los requisitos para los aspirantes son: ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, tener al menos 35 años cumplidos al momento de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por un delito intencional que conlleve una pena superior a un año de prisión, en caso de delitos como robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, la pena que afecte seriamente la buena fama será motivo de inhabilitación y residir en México durante los dos años previos a la designación.

Si la Comisión de Vigilancia considera que alguno de los aspirantes debe aclarar o precisar algún aspecto relacionado con su documentación, emitirá un acuerdo en el que se indicará la lista de aspirantes con prevención. Este acuerdo será publicado a más tardar el 5 de marzo.

Posteriormente, se realizarán entrevistas a los aspirantes en los siguientes cinco días naturales. Estas entrevistas permitirán evaluar su formación profesional, visión estratégica y solvencia técnica para determinar su idoneidad para la ASF. Los resultados serán difundidos a través de los canales oficiales de la Cámara de Diputados.

Después de las entrevistas, la Comisión de Vigilancia, presidida por Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde, tendrá un plazo máximo de tres días naturales para presentar al Pleno de la Cámara de Diputados una terna de candidatos.

El elegido será quien obtenga dos terceras partes de los votos y asumirá el cargo por los próximos ocho años.