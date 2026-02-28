Los Diablos vencieron a Chivas en el Averno

Fotografías: Saulo Magno

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca continúan marcando el paso en el Clausura 2026 y este fin de semana volvieron a imponer condiciones en casa tras vencer 2-0 al Club Deportivo Guadalajara, en duelo correspondiente a la Jornada 8. En un Estadio “Nemesio Diez” encendido, el bicampeón confirmó su candidatura al título y se adueñó del liderato general.

El partido se inclinó rápidamente a favor del conjunto escarlata. Al minuto 5, una falta dentro del área derivó en la intervención del VAR y en la posterior sanción de la pena máxima. Jesús Gallardo tomó el balón y, con un cobro firme y bien colocado, venció al arquero rojiblanco para adelantar a los locales. El gol tempranero desestabilizó al Rebaño, que mostró dificultades para ordenar sus líneas y generar peligro real.

El Toluca supo capitalizar ese momento anímico. Con circulación rápida y presión constante, los dirigidos por Antonio Mohamed ampliaron la ventaja al 26’. Una jugada colectiva de varios toques terminó en los pies de Jorge Díaz Price, quien definió con precisión tras una asistencia de lujo de Paulinho, cuyo taconazo fue una de las postales del encuentro.

A partir de ahí, el cuadro mexiquense manejó los tiempos con madurez. La defensa respondió con solidez, el mediocampo equilibró el ritmo y el ataque supo cuándo pausar y cuándo acelerar. Guadalajara intentó recomponer el camino, pero careció de claridad ofensiva y además sufrió la baja de Luis Romo por lesión, situación que complicó aún más su funcionamiento.

Con la victoria, el Toluca alcanzó 18 puntos y mantiene el invicto, respaldado por un funcionamiento colectivo que ilusiona a su afición con un histórico tricampeonato. Chivas, en cambio, suma su segundo descalabro consecutivo y queda obligado a reaccionar para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos. En el Infierno, el campeón volvió a demostrar por qué manda.

Alineaciones:

Toluca

Titulares:

Luis García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Franco Romero, Federico Pereira, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Santiago Simón, Jesús Gallardo, Joao Paulo Dias y Jorge Díaz Price.

Suplentes:

Hugo González, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Helinho, Luan García, Pavel Pérez, Mauricio Isais, Fernando Arce, Everardo López y Franco Rossi.

Guadalajara

Titulares:

José Rangel, José Castillo, Bryan González, Luis Romo, Efraín Álvarez, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Roberto Alvarado, Fernando González, Armando González y Richard Ledezma.

Suplentes:

Óscar Whalley, Gilberto Sepúlveda, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda, Miguel Gómez, Hugo Camberos, Jonathan Yael Padilla y Santiago Sandoval.