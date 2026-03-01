AIFA conecta por tierra con 24 ciudades

Toluca, Méx.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) situado en Zumpango, amplió sus opciones de movilidad para pasajeros y usuarios al consolidar una red de conexiones terrestres hacia 24 destinos foráneos.

Dicho número de destinos permite fortalecer la conectividad regional y facilitar el traslado desde el espacio aéreo hacia distintos puntos del país y viceversa.

De acuerdo con información oficial, las salidas terrestres desde la terminal aérea enlazan con importantes ciudades y centros urbanos mediante servicios de transporte de pasajeros que parten directamente del aeropuerto, con lo que ofrecen alternativas para quienes buscan continuar su viaje por carretera tras llegar vía aérea.

Entre los destinos disponibles destacan Acapulco, Actopan, Aguascalientes, CAPU Puebla, Celaya, Chilpancingo, Cuernavaca, Durango, Guanajuato, Huauchinango e Ixmiquilpan, además de rutas hacia León, Pachuca, Paseo Destino Puebla, Poza Rica, Querétaro, Salamanca, San Juan del Río, San Miguel de Allende, Tampico, Tula, Tulancingo, Tuxpan y Villas de Pachuca.

Esta red terrestre busca mejorar la accesibilidad del aeropuerto, principalmente para usuarios provenientes del centro y norte del país, así como de regiones del Bajío y la zona del Golfo de México, reduciendo tiempos de traslado y ampliando las opciones de conexión sin necesidad de pasar por otras terminales de transporte.

Autoridades aeroportuarias señalaron que estos servicios forman parte de la estrategia integral para consolidar al AIFA como un nodo logístico multimodal, facilitando la movilidad de pasajeros nacionales y fortaleciendo el turismo y la actividad económica entre las entidades conectadas.

Asimismo, se informó que los destinos pueden presentar ajustes conforme a la demanda operativa, por lo que recomendaron a los usuarios consultar los canales oficiales del aeropuerto para conocer horarios, disponibilidad y actualizaciones del servicio.