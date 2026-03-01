Choque múltiple en la Toluca-Tenango deja a mujer sin vida

Metepec, Méx.- Tras una carambola registrada sobre la carretera Toluca-Tenango, una mujer pierde la vida, los hechos ocurrieron con exactitud a la altura de donde se ubica el hotel La Muralla, cuando los vehículos circulaban con dirección hacia el municipio de Tenango del Valle.

De acuerdo con las indagatorias policiales, el accidente tuvo cuatro unidades involucradas, la víctima viajaba en la parte trasera de un automóvil Nissan Platina, mismo que resultó con severos daños tras la serie de impactos ocurridos.

Después de este choque múltiple, los restos de los vehículos quedaron dispersos sobre la carpeta asfáltica, por lo que elementos de la Policía Estatal acudieron para abanderar y resguardar la zona, evitando así que se registrara otro percance mientras se realizaban las labores de atención.

Los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras que la circulación fue parcialmente restringida durante el retiro de las unidades accidentadas, lo que generó afectaciones considerables al tránsito en la zona.