Se invertirán 82 mdp en Megabachetón 2026 en el EdoMéx: SICT

Estado de México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que se invertirán 82 millones de pesos en el Subprograma de conservación rutinaria del programa Nacional de Conservación de Carreteras Megabachetón 2026, en el Estado de México.

Los trabajos consistirán en atender dos mil baches en distintos puntos de esa entidad, en beneficio de 12 millones de habitantes.

El Centro SICT Estado de México señaló que, en una primera fase, los trabajos de Conservación Rutinaria intensiva de Tramos contarán con una asignación contratada por 25 millones de pesos.

Estos recursos serán destinados al bacheo superficial en mil 153 kilómetros, en las 14 carreteras de jurisdicción federal libre de peaje.

· México-Toluca (ruta 15)

· Toluca-Palmillas (ruta 55)

· Naucalpan-Toluca (ruta 134)

· Toluca-Morelia (ruta 15)

· Toluca-Taxco (ruta 55)

· Toluca-Cd. Altamirano (ruta 134)

· Los Reyes-Zacatepec (ruta 136)

· México-Puebla (ruta 190)

· México-Cuautla (ruta 115)

· Texcoco-Ecatepec (ruta 142)

· México-Tulancingo (ruta 132)

· México-Pachuca (ruta 85)

· Vialidad AIFA (ruta 85)

· Jorobas-Tula (ruta 57)

El Programa Nacional de Conservación de Carreteras Megabachetón 2026, en el Estado de México, forma parte de las acciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para atender, de manera integral, una de las principales demandas ciudadanas en materia de infraestructura y fortalecimiento de carreteras.