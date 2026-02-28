Impulsa DIF Toluca empleo para personas con discapacidad con el Chambeatón

Toluca, Méx.- El DIF Toluca llevó a cabo la primera edición del “Chambeatón”, una jornada de empleo dirigida a personas con discapacidad, estrategia integral que fortalece la igualdad de oportunidades y acerca empresas comprometidas con la inclusión y la justicia social.

Durante el evento, la Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, subrayó que la inclusión laboral se traduce en acciones concretas que transformen vidas, además señaló, “esta jornada es un espacio seguro, donde el talento no tiene etiquetas y donde las empresas vienen a encontrar a sus mejores colaboradores”.

Asimismo, destacó que cuando una persona con discapacidad accede a un empleo, se fortalece su autonomía, se impulsa el bienestar de su familia y se consolida una ciudad sin prejuicios y participativa.

Por su parte, el Secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, reconoció el esfuerzo institucional del DIF Toluca y reafirmó que la inserción laboral es un compromiso compartido, ya que la igualdad de oportunidades no es concesión, es obligación y justicia social”.

En esta jornada participaron empresas como Grupo Bimbo, Garis, Cinépolis, Nestlé, General Motors, Unilever y Banorte, entre otras, que ofertaron vacantes y refrendaron su disposición para integrar al talento toluqueño a sus equipos de trabajo.