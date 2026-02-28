Normalistas del EdoMéx intercambian experiencias académicas en Finlandia

Helsinki, Finlandia.– Dos estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas y un docente de la Escuela Normal de Naucalpan representaron al Estado de México en la Feria EDUCA 2026, uno de los encuentros más importantes de este sector en el norte de Europa, con el objetivo de actualizarse, intercambiar experiencias académicas y aportar a su formación profesional en un contexto internacional.

En este marco, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, con la profesionalización de las y los alumnos que se preparan para ser docentes.

Contenta con la oportunidad de adquirir conocimiento internacional de alto nivel, la normalista Elizabeth Gutiérrez González, indicó: “quiero aprovechar este medio para expresar mi más sincero agradecimiento a la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, al Secretario de Educación y al Director de Escuelas Normales del Estado de México por brindarnos las facilidades para poder estar aquí el día de hoy”.

Por su parte, el estudiante Antonio Trejo Rivera, afirmó que esta experiencia consolida una visión de educación pública con proyección global: “estoy seguro de que esta experiencia me ayudará a crecer como docente, así como compartir estos conocimientos con mis compañeros allá en México, para hacer de la educación algo mejor”.

El profesor Jorge Rodríguez Rodríguez destacó que, si bien la innovación implica incorporar tecnología en las aulas, lo esencial es fomentar la confianza, la autonomía y el bienestar de las y los estudiantes.

En la Feria EDUCA 2026, dirigida a docentes, directivos y profesionales de la educación, los participantes asistieron a seminarios sobre actualización educativa, desarrollo e innovación, aprendizaje a lo largo de la vida y bienestar escolar; este encuentro, considerado el más importante del norte de Europa, es organizado por el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia y reúne cada año a más de 15 mil educadores de distintas partes del mundo.

Durante su estancia, los normalistas mexiquenses conocieron el sistema educativo de Finlandia, reconocido por su enfoque equitativo e innovador y por sus resultados en evaluaciones internacionales.