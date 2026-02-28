Familias claman servicio de hemodiálisis en Centro Médico López Mateos, de Toluca

Toluca, Méx.- Familiares y pacientes del Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca se manifestaron para solicitar que se reanude el servicio de hemodiálisis del espacio de salud integrado al IMSS-Bienestar.

Madres, padres, esposas, hijos y pacientes se concentraron a las afueras del hospital, con expedientes médicos bajo el brazo argumentaron que el tratamiento les hace falta para seguir viviendo.

Recordaron que, esta situación persiste desde la semana pasada, ya que el tratamiento que necesitan varias veces por semana para sustituir la función renal dejó de brindarse y, hasta ahora, no hay fecha clara para su restablecimiento.

Ante la falta de respuesta por parte del hospital, el contingente avanzó por avenidas principales hasta llegar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), donde solicitaron la intervención del organismo para garantizar el derecho a la salud de los pacientes. Posteriormente, continuaron su marcha hacia el Palacio de Gobierno, en el centro de la capital mexiquense, con la esperanza de ser escuchados por las autoridades estatales.

Durante el trayecto, las y los manifestantes denunciaron que la suspensión del servicio ocurrió sin una notificación formal, lo que dejó a decenas de pacientes en la incertidumbre y obligó a algunas familias a buscar atención privada, cuyos costos resultan impagables para la mayoría.

María, una de las manifestantes, alzó la voz entre lágrimas. “No tenemos dinero, no tengo dinero para pagar tanto. Por eso vengo aquí a manifestarme. Pedimos por favor que atiendan a mi paciente, a los pacientes; urgen las hemodiálisis. Mi esposo se está muriendo”, expresó con desesperación.

De acuerdo con los familiares, cada sesión de hemodiálisis en una clínica privada puede costar miles de pesos, cantidad que supera por mucho sus posibilidades económicas. Para quienes padecen insuficiencia renal crónica, interrumpir el tratamiento incluso por pocos días puede representar complicaciones graves e irreversibles.