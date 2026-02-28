Accidentes laborales ascendieron a más de 100 mil durante 2025

Toluca, Méx.- De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante 2025 se reportó un total de 112 mil 519 incidentes laborales, de los cuales 72 mil 739 corresponden a accidentes en las instalaciones, 38 mil 362 ocurrieron durante el traslado y mil 418 fueron enfermedades de trabajo.

Dichas cifras revelaron que las empresas mexicanas están en una transición importante en donde ya no sólo buscan dar a sus colaboradores la prestación del seguro de gastos médicos sino hacer un plan para gestionar los riesgos de salud.

Por tal motivo, en la actualidad las empresas buscan anticiparse a las enfermedades laborales, reducir el número de incapacidades y mejorar la productividad de sus colaboradores. Esto se da en un contexto marcado por el incremento de los costos médicos y la regulación laboral como las NOMs de bienestar y riesgos psicosociales, así como la evidencia financiera que demuestra que la prevención reduce la siniestralidad y disminuye la rotación de personal.

“Las aseguradoras se convierten en un socio estratégico de las empresas buscando la salud corporativa a través de la implementación de programas de gestión de riesgos, educación y modelos de atención preventiva, así como pólizas de vida, gastos médicos mayores y accidentes personales”, explicó Patricia Zamorano, experta en seguros.

La experta detalló que, la implementación de medidas de prevención laboral genera múltiples beneficios para las empresas, incluyendo menores incapacidades médicas y reducción de la siniestralidad, lo que se traduce en un costo del seguro más estable, disminución del ausentismo, mayor productividad y aumento del compromiso de los colaboradores.

No se trata únicamente de productos diseñados para grandes corporativos; las pymes también pueden acceder a modelos accesibles que incluyen paquetes básicos de check-ups sin costo, ferias de salud adaptadas a las necesidades y perfil de los colaboradores y pláticas sobre ergonomía en trabajo remoto o nutrición, además de telemedicina médica y psicológica.

“Estamos gestionando los riesgos de manera anticipada a través de ecosistemas digitales de salud, con alianzas médicas y tecnológicas. Nuestro enfoque combina medicina preventiva basada en datos, modelos híbridos de atención y monitoreo de comportamiento, promoviendo el bienestar físico, mental y social de los colaboradores”, dijo.

Calculó que para 2026, estiman alcanzar un crecimiento de doble dígito en seguros que protegen a los colaboradores, incorporando soluciones digitales y programas de acompañamiento que promuevan el bienestar de manera integral.