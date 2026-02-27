Policía de Proximidad recobrará la confianza ciudadana: Montoya

Naucalpan, Méx..- Durante la Entrega de Estímulos y Reconocimientos a las y los elementos de la Guardia Municipal, el alcalde Isaac Montoya Márquez, dio la bienvenida a 100 cadetes que se integran a la corporación, para reforzar la estrategia de la Policía de Proximidad y seguir recobrando la confianza ciudadanía.

Ante los elementos reunidos en el campo de la colonia El Tejocote, el presidente municipal reiteró que hay un fuerte compromiso con toda la corporación que ha trabajado de manera efectiva, al reflejar su labor en la última Encuesta de Seguridad Urbana del INEGI, donde se muestra que Naucalpan ha acrecentado la confianza hacia su Guardia Municipal.

“La ENSU refleja un dato muy, muy revelador en cuanto a la confianza en el gobierno, ya no estamos en los últimos lugares, ya estamos en los primeros lugares, ya logramos superar en un sentido positivo”, dijo.

Subrayó que “como un gobierno humanista, damos la bienvenida a estos 100 cadetes con una visión de proximidad con la ciudadanía; esas horas de capacitación no fueron en balde con la exigencia real, con la meta clara de servir con honor y de servir bien al pueblo de Naucalpan”.

En presencia de los mandos de la Guardia Municipal, Montoya Márquez dijo: “portar el uniforme no es un privilegio, no es sinónimo para andar de manera altanera, sino es una responsabilidad permanente y hay que actuar siempre con humildad. No cualquiera es capaz de desempeñar un trabajo donde va de por medio, el poner en riesgo su integridad para poder salvaguardar la de todos los demás”.

Asimismo, el alcalde aseguró que, los estímulos seguirán otorgándose para reconocer el accionar positivo de las y los elementos en campo y que la administración trabajará para darles las mejores condiciones. Agregó, se apoyará con programas del bienestar a sus familias para también reconocer su labor.

Apuntó: “la ciudadanía tiene expectativa en todas y todos ustedes y espera rectitud, claridad, espera honor para hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos está mirando. Por eso el llamado es claro, actúen siempre dentro de la ley con el respeto a los derechos humanos, con el profesionalismo debido del cargo y con profundo sentido de servicio”.

Les pidió no caer en abusos e indiferencia y les dijo que por parte del gobierno encontrarán respaldo y apoyo para continuar con la profesionalización de las y los policías, así como aumentar el número del personal de monitoreo en el C4.

En cuanto a la transparencia y protección de la ciudadanía, se da un paso importante con la entrega de las bodycams, cámaras corporales que se convierten en herramientas, que más que en un accesorio tecnológico, son un compromiso con la verdad, con la justicia, con el servir de mejor manera a la gente y para tener certeza en el trato que se brinda.

Estas herramientas van a registrar a documentar y proteger primero a los elementos, a los ciudadanos y las acciones que como gobierno se están llevando a cabo, “sabemos que el tema de infracciones no es exento de polémica, pero es muy necesario cuando vemos el desorden, cuando vemos el descontrol, cuando vemos incluso el desafío de algunos ciudadanos”.

Montoya Márquez agregó, se le apuesta a una Policía de Proximidad para recobrar la confianza ciudadana que quiere ver a su policía cercana, profesional, honesta, firme y quiere sentirse respetada desde la calle y desde el contacto directo con la gente. “Sigamos construyendo una corporación que inspire confianza, que actúe con disciplina, que se siga capacitando”.

Finalmente destacó, en este gobierno hay rumbo, hay convicción, hay territorio, pero sobre todo hay sensibilidad y “la Guardia Municipal tiene un papel fundamental que ha sido heroico el cuidar, el servir, el honrar el uniforme todos los días y que cuentan con su presidente y su presidente se la juega con ustedes, así que pedirles que se la jueguen conmigo para que sigamos dando resultados en beneficio de todas y de todos los vecinos”.

Como parte del evento, se rifaron cinco automóviles eléctricos, los cuales se sumaron a otros cinco que se rifaron en el mes de diciembre, entre otros obsequios

Por último, el Comisario de la Guardia Municipal puntualizó, el esfuerzo, la disciplina y la vocación de servicio sí se reconoce en Naucalpan y no solo se trató de un incentivo, sino de un reconocimiento al trabajo constante.