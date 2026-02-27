EdoMéx recibe el trofeo del Mundial 2026; inicia en el AIFA su recorrido nacional

Toluca, Méx.– El Estado de México se convirtió en el punto de partida del recorrido nacional del trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, al recibir este viernes la emblemática presea en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en una ceremonia a la que acudió la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El arribo del trofeo, uno de los símbolos deportivos más reconocidos a nivel global, marca el inicio formal de su gira por territorio mexicano, como antesala del torneo que México organizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

Durante el acto protocolario, la mandataria estatal estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; y la ministra consejera de Asuntos Políticos de la Embajada de Canadá en México, Susan Pereverzoff, quienes atestiguaron el inicio del recorrido del trofeo por el país.

A través de sus redes sociales, la gobernadora destacó la relevancia del momento y subrayó que México está preparado para recibir un evento de esta magnitud. Señaló que la llegada del trofeo al Estado de México representa un motivo de orgullo y una muestra de la coordinación institucional entre los distintos órdenes de gobierno. Asimismo, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la organización del Mundial.

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente resaltó la importancia estratégica del AIFA como sede del arribo internacional del trofeo. “La Copa no podría haber llegado a un mejor lugar que este aeropuerto”, expresó al agradecer el respaldo del Gobierno del Estado de México y destacar la capacidad logística y operativa de la terminal aérea.

El titular de la política exterior mexicana afirmó además que el país se encuentra listo para recibir a visitantes de todas partes del mundo “con calidez, organización, seguridad y respeto”, y sostuvo que México se conduce con instituciones sólidas y en apego al Estado de derecho.

Con este acto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles reafirma su papel como infraestructura estratégica del país, no sólo en términos de conectividad aérea, sino como escenario para eventos de carácter internacional. La recepción del trofeo consolida su posición como punto logístico clave rumbo a 2026.

Tras su estancia en territorio mexiquense, el trofeo original continuará su gira por diversas ciudades del país, entre ellas Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y Ciudad de México, donde aficionados podrán apreciar de cerca el máximo galardón del futbol mundial, previo al partido inaugural.

La Copa Mundial de 2026 será histórica para México, que se convertirá en el primer país en albergar tres ediciones del torneo, consolidando su tradición futbolística y su capacidad organizativa en eventos de talla global. Con el arranque de esta gira, el país inicia simbólicamente la cuenta regresiva hacia una de las celebraciones deportivas más importantes del planeta.