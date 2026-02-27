Informa gobernadora que EdoMéx evita 6.5 mdp en extorsiones en una semana

Toluca, Méx.– Como parte de las acciones para combatir la extorsión en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que, gracias a la intervención de la Policía Cibernética, del 19 al 25 de febrero se evitó que más de 6.5 millones de pesos fueran depositados a presuntos delincuentes.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal dio a conocer los resultados tras encabezar la Mesa de Paz, donde reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de este delito a la línea 089.

“En el #EdoMéx estamos trabajando para combatir la extorsión. En la Mesa de Paz de este viernes, se informó que, gracias a las acciones de la Policía Cibernética, del 19 al 25 de febrero se evitó el pago de más de 6 millones y medio de pesos en intento de extorsión. Invitamos a todas y todos a denunciar al 089 si ustedes o alguien que conocen son víctimas de este delito”, expresó en X.

Durante la reunión de seguridad se detalló que, gracias a la denuncia ciudadana y a la atención oportuna por parte de las autoridades, en lo que va de 2026 se ha impedido que 23 millones 306 mil 239 pesos lleguen a manos de extorsionadores.

Las cifras oficiales indican que del 1 de enero al 26 de febrero se atendieron 3 mil 224 denuncias relacionadas con fraude y extorsión. En cuanto al modus operandi, las autoridades identificaron como prácticas recurrentes el engaño mediante amenazas directas y la suplantación de identidad, en la que los delincuentes se hacen pasar por familiares o conocidos para presionar a sus víctimas.

En la sesión también participó el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien subrayó que los avances en el combate a este delito han sido posibles gracias a la colaboración ciudadana.

“Gracias a sus denuncias, a través del 089, seguimos avanzando en el combate a la extorsión.

Hoy, en la Mesa de Paz que preside la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se nos informó que, del 19 al 25 de febrero, se evitó el pago de más de 6 millones y medio de pesos por este delito”, informó en X.

El Gobierno del Estado de México reiteró el llamado a la población a denunciar a la Línea Nacional 089 cualquier intento de fraude o extorsión y a evitar realizar depósitos o transferencias ante llamadas sospechosas, ya que la alerta oportuna permite cerrar espacios a la delincuencia y fortalecer las acciones preventivas en la entidad.