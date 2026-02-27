Informa gobernadora que EdoMéx evita 6.5 mdp en extorsiones en una semana
- Sergio Nader Ortega
- 27 febrero, 2026
- Estado de México
- Delfina Gómez, EdoMéx, extorsiones, Semana, Toluca
- 0 Comments
Toluca, Méx.– Como parte de las acciones para combatir la extorsión en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que, gracias a la intervención de la Policía Cibernética, del 19 al 25 de febrero se evitó que más de 6.5 millones de pesos fueran depositados a presuntos delincuentes.
A través de sus redes sociales, la mandataria estatal dio a conocer los resultados tras encabezar la Mesa de Paz, donde reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de este delito a la línea 089.
“En el #EdoMéx estamos trabajando para combatir la extorsión. En la Mesa de Paz de este viernes, se informó que, gracias a las acciones de la Policía Cibernética, del 19 al 25 de febrero se evitó el pago de más de 6 millones y medio de pesos en intento de extorsión. Invitamos a todas y todos a denunciar al 089 si ustedes o alguien que conocen son víctimas de este delito”, expresó en X.
Durante la reunión de seguridad se detalló que, gracias a la denuncia ciudadana y a la atención oportuna por parte de las autoridades, en lo que va de 2026 se ha impedido que 23 millones 306 mil 239 pesos lleguen a manos de extorsionadores.
Las cifras oficiales indican que del 1 de enero al 26 de febrero se atendieron 3 mil 224 denuncias relacionadas con fraude y extorsión. En cuanto al modus operandi, las autoridades identificaron como prácticas recurrentes el engaño mediante amenazas directas y la suplantación de identidad, en la que los delincuentes se hacen pasar por familiares o conocidos para presionar a sus víctimas.
En la sesión también participó el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien subrayó que los avances en el combate a este delito han sido posibles gracias a la colaboración ciudadana.
“Gracias a sus denuncias, a través del 089, seguimos avanzando en el combate a la extorsión.
Hoy, en la Mesa de Paz que preside la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se nos informó que, del 19 al 25 de febrero, se evitó el pago de más de 6 millones y medio de pesos por este delito”, informó en X.
El Gobierno del Estado de México reiteró el llamado a la población a denunciar a la Línea Nacional 089 cualquier intento de fraude o extorsión y a evitar realizar depósitos o transferencias ante llamadas sospechosas, ya que la alerta oportuna permite cerrar espacios a la delincuencia y fortalecer las acciones preventivas en la entidad.