Detienen en Metepec a dos adultos mayores por robo en comercio

Metepec, Méx.- Dos personas adultas mayores fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de Metepec tras ser sorprendidas presuntamente sustrayendo mercancía del interior de un establecimiento comercial, entre ella más de 15 paquetes de caldo de pollo. De acuerdo con el reporte oficial, los implicados intentaron huir del lugar, pero fueron interceptados por los uniformados.

La detención ocurrió luego de que personal del comercio solicitara el apoyo de las autoridades al detectar la presunta sustracción de productos. Al arribar al sitio, los oficiales municipales aseguraron a un hombre y a una mujer de la tercera edad, quienes llevaban entre sus pertenencias diversos artículos sin acreditar su pago.

Durante la revisión, los policías observaron que la mujer portaba una tobillera electrónica de libertad condicional. Según el informe preliminar, el dispositivo estaba cubierto con papel aluminio, presuntamente con la intención de bloquear la señal de rastreo y evadir la supervisión judicial, lo que levantó sospechas sobre un posible intento de continuar cometiendo ilícitos pese a encontrarse bajo una medida cautelar.

Las autoridades señalaron que ambos detenidos cuentan con antecedentes penales por el delito de robo, situación que fue corroborada tras consultar las bases de datos correspondientes. Luego de su aseguramiento, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Al respecto, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, afirmó que en el municipio no hay excepciones en la aplicación de la ley.

“En Metepec la ley es pareja para todas y todos. Elementos de nuestra policía municipal detuvieron a dos personas adultas mayores tras ser sorprendidas sustrayendo mercancía al interior de un comercio. Cabe señalar que ambos ya contaban con antecedentes por el mismo delito. Fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación jurídica”, declaró el edil.

El gobierno municipal reiteró que se mantendrán los operativos de vigilancia en zonas comerciales para inhibir la comisión de delitos y fortalecer la seguridad en el municipio. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta ilícita y colaborar con las autoridades para preservar el orden público.