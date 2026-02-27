Inauguran IMSS y Gobierno de Michoacán Torneo Mundialito Futsal Femenil Sub-21

Redacción

Redacción 27 febrero, 2026

27 febrero, 2026 Deportes

Deportes IMSS, México, Michoacán

IMSS, México, Michoacán 0 Comments

Morelia, Michoacán.- Como parte de las actividades previas a la Copa Mundial FIFA 2026, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguraron el Torneo Futsal Femenil Sub-21, que da inicio al Mundial Social IMSS, estrategia para promover la actividad física, el deporte y la convivencia que fortalece el tejido social y estilos de vida saludables.

Durante un enlace a la conferencia en Palacio Nacional que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde las canchas del Centro de Seguridad Social Morelia, Zoé Robledo detalló que hoy comienza la competencia en la categoría femenil de 18 a 21 años, con la participación de 320 equipos en 64 canchas del Instituto rehabilitadas y adaptadas.

Ante 120 jóvenes deportistas, señaló que participarán equipos de 188 municipios del país, un total de 3 mil 840 jugadoras, 350 entrenadoras y 100 árbitros. “Va a haber fases en estados y la fase de eliminatorias, un equipo por estado que viajará al Centro Vacacional Oaxtepec entre el 25 y 28 de marzo, y el 29 de marzo la gran final en el estadio Parque Ecológico Lago de Texcoco. Empezamos a construir una verdadera cantera nacional de Futsal femenil”, dijo.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla manifestó que el futbol de sala impulsará la actividad deportiva en las mujeres y la entidad dará todo el respaldo a este tipo de competencias en beneficio de la juventud mexicana.

Al hacer uso de la palabra, José Miguel Ángel Van-Dick Puga, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Michoacán, agradeció la promoción del deporte que se hace en la entidad. “El Instituto Mexicano del Seguro Social no solo es salud, también es cultura, es deporte, es recreación, activación”.

En su mensaje, la jugadora América Yoseline Escobedo Tapia agradeció por la oportunidad de participar en el torneo y la apertura de espacio para las mujeres en este deporte.

Al término del enlace, la representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barrón, señaló que el Mundial de Futbol se ha convertido en una celebración en todo el país. “Estamos muy contentos con abrir y dar la patada inicial al mundial social de mano del IMSS y el gobernador de Michoacán”.

En el marco de este evento se llevó a cabo el partido inaugural entre los equipos Morelia y Zacapu, una exhibición de pelota purépecha y de futbol skills.

El IMSS impulsa una oferta social integrada por tres mundialitos que combinan deporte, salud, inclusión y comunidad, además de fungir como sede del torneo internacional Street Child World Cup.