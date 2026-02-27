Toluca realizará función de lucha libre con causa en apoyo al bienestar animal

Toluca, Méx.- El Gobierno de Toluca y la iniciativa privada suman esfuerzos para llevar a cabo una espectacular función de lucha libre en el Gimnasio Agustín Millán, el objetivo es fortalecer las labores de rescate, protección, atención médica, alimentación, esterilización y vacunación que realiza a michis y lomitos el Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca (CCyBA).

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, invita a sumarse y apoyar esta causa en favor de quienes no tienen voz, destacando que lo recaudado contribuirá a mejorar los servicios de bienestar, control ético y educación en materia de protección animal.

La función contará con cinco emocionantes combates profesionales y tendrá como estelar el enfrentamiento de la Real Familia LA PARK contra Pirata Morgan, El Solitario y Psicosis, en una batalla que promete adrenalina, intensidad y grandes emociones sobre el ring.

Prepárate para disfrutar de una noche llena de llaves, vuelos espectaculares y pasión luchística; la cita es este jueves 26 de febrero a las 20:00 horas en el Gimnasio Agustín Millán, ubicado en Plutarco González #405, Barrio de La Merced.

Los boletos tienen un costo a partir de 150 pesos para niños y 230 para adultos, los cuales pueden adquirirse en taquilla o a través de Arema.mx.