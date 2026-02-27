Aguirre aplaude la sintonía con la afición

Ciudad de México.–La Selección Nacional de México dio un golpe de autoridad en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras vencer 4-0 a Islandia en el Estadio La Corregidora. Más allá del marcador, el duelo dejó una lectura clara: hay actitud, conexión con la afición y un proceso que avanza, aunque aún no está terminado.

Al finalizar el encuentro, el director técnico Javier Aguirre destacó el ambiente que se vivió en las tribunas y lo que representa para el grupo competir en casa. “Esto es un preámbulo al Mundial, esto es México. De eso se trata, de sentir tu país, tu Himno. Somos unos privilegiados”, expresó el estratega, visiblemente satisfecho por la respuesta del público queretano.

Para Aguirre, la comunión con la gente no es un detalle menor. Considera que estos partidos fortalecen la identidad del equipo y generan una inercia positiva de cara a la máxima cita internacional. El apoyo desde las gradas, dijo, también se juega y se siente.

En el análisis deportivo, el ‘Vasco’ fue mesurado. Reconoció que el funcionamiento colectivo aún puede crecer y que las decisiones individuales siguen bajo evaluación. “Era difícil encontrar un funcionamiento colectivo óptimo. Tomamos notas de algunas cosas positivas y otras no tanto. Todavía nos quedan cinco partidos para definir de una vez por todas a los 26 jugadores que nos representarán en el Mundial”, señaló, dejando claro que el proceso está abierto.

Uno de los puntos que más convenció al técnico fue la personalidad mostrada por el equipo. “Lo que más me gustó fue el atrevimiento, la actitud y la comunión con la gente. ¿Puntos a mejorar? Bastantes”, admitió, con la honestidad que lo caracteriza.

El combinado nacional mantiene la mira fija en 2026. El camino continúa, la competencia interna se intensifica y el mensaje es claro: en casa y con su gente, México quiere llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo.