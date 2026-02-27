Firman alianza UAEMéx y Sistema Mexiquense de Medios Públicos

Toluca, Méx.- Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y Carlos Brito Lavalle, Director General del Sistema Mexiquense de Medios Públicos (SMMP), firmaron un convenio de colaboración, lo que abonará a la visibilidad de proyectos académicos, científicos y culturales, además de contribuir a la sociedad de contenidos de calidad.

“Hoy firmamos un convenio de colaboración con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, una alianza que fortalece el vínculo entre nuestras instituciones y a través del cual daremos mayor visibilidad a los proyectos académicos, científicos y culturales de nuestra comunidad, además de acercar a la sociedad los proyectos y servicios de nuestra universidad”, compartió la rectora auriverde.

Indicó que este acuerdo abre nuevas oportunidades de formación y empleabilidad para las y los universitarios, con lo que pretenden consolidar espacios de práctica profesional y difusión de contenidos radiofónicos y televisivos innovadores y de retribución social.

Zarza Delgado agradeció al Director General del SMMP por su compromiso y disposición para trabajar de manera conjunta en favor de la comunidad universitaria y la sociedad en general, principal compromiso de la Máxima Casa de Estudios de la entidad mexiquense.

“Que potencian la creatividad, la innovación y el compromiso social que distingue a la UAEMéx. Agradezco al Director Carlos Brito Lavalle, por su disposición y compromiso para trabajar de manera conjunta en favor de la comunidad mexiquense. Seguimos construyendo alianzas que amplían oportunidades y generan impacto real”, dijo.

En tanto, el titular de la Dirección General del Sistema Mexiquense de Medios Públicos (SMMP), Carlos Brito Lavalle, agradeció el compromiso de la UAEMéx y de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado por fortalecer la colaboración entre la institución y el organismo que dirige.

“Firmé un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias a la Rectora Martha Patricia Zarza Delgado por fortalecer la colaboración con Mexiquense TV y Mexiquense Radio”, compartió.