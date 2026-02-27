Chicas de la 14 Poniente anuncian exposición fotográfica para visibilizar sus derechos humanos

Desde Puebla

La asociación de “las chicas de la 14 anunció este domingo 1 de marzo una exposición fotográfica, para visibilizar sus derechos humanos como sexoservidoras.

En conferencia de prensa, Mariela Yazmín González Galindo, representante de las sexoservidoras, señaló que este proyecto es realizado con la fundación Vocam.

Ante esto, indicó que los fotógrafos utilizaron como escenario la calle de la 14 Poniente, en la que están ubicadas para ofrecer sus servicios.

“Esta exposición fotográfica nos tiene muy emocionadas, ya que es un proyecto de la mano con la fundación y toma como escenario nuestra casa: la calle 14 Poniente”, agregó.