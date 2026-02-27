Familia de Paulina Camargo exige justicia tras más de 10 años de su desaparición

Desde Puebla

Tras más de 10 años de lucha en el caso de Paulina Camargo, su madre´, la señora Rocío Limón llegó a Casa de Justicia, para exigir encontrar a su hija y nieto desaparecidos en agosto de 2015.

Colocaron una manta enorme afuera de Casa de Justicia con la foto de Paulina, familiares resaltan el calvario de no tener claridad en el caso y esclarecimiento.

Además, el no saber el paradero de su hija, ya sea viva o muerta, para darle una sagrada sepultura.