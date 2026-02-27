El Templo de la Lucha Libre logra lleno en Toluca

Toluca, Méx.- La capital mexiquense volvió a vibrar con el pancracio. El llamado “Templo de la Lucha Libre”, el Gimnasio Agustín de la Millán, vivió su primer lleno de la temporada 2026, confirmando el arraigo y la vigencia de la lucha libre entre la afición toluqueña, que respondió de manera contundente a una cartelera atractiva y bien estructurada.

La función tuvo como combate estelar un duelo de alto impacto entre la Familia Real, los L. A. Park, y el experimentado trío conformado por Pirata Morgan, Hijo del Solitario y Psicosis. Fue una lucha intensa, marcada por castigos fuertes, ritmo constante y momentos de gran tensión, en la que los L. A. Park lograron imponerse tras un choque que mantuvo al público al filo de sus asientos y que reafirmó su jerarquía dentro del ring.

En la lucha semifinal, el Perro Wisin e Iron Kid se llevaron la ovación al vencer a Rey Mictlán y Sureño. La conexión entre Wisin, uno de los gladiadores más queridos por la afición local, y Iron Kid fue evidente, destacando el crecimiento del joven luchador mexiquense, quien poco a poco se consolida como una de las promesas del circuito independiente.

La velada también incluyó un mensaje de responsabilidad social. Antes de la presentación del Perro Wisin, el promotor René Aguilar, acompañado por Martín Ramírez Olivas, presidente del Club Rotario de Toluca Mex, realizó la entrega simbólica de un cheque al Centro de Control y Bienestar Animal del municipio de Toluca, gesto que fue bien recibido por los asistentes y subrayó el compromiso social del evento.

En la tercera lucha, Miss Gaviota, Loom Driver y Alas de Oro superaron a Isa Rod, Violencia Jr. y Canelo Jack, en un combate que dejó sensaciones positivas y que apunta a una posible revancha en el mes de abril. La función abrió con una sólida presentación de Gato Eveready, Rey Ababil y Golden Power, quienes vencieron a Rey Azteca Jr., Jako Jr. y Último Zchs.

Con un público satisfecho y un recinto a su máxima capacidad, Toluca confirmó que atraviesa un gran momento en la lucha libre. La expectativa ahora se centra en abril, mes en el que el “Templo” volverá a abrir sus puertas con la anunciada presencia de una gran leyenda del pancracio mexicano.