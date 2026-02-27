En Lerma impulsan el ciclismo con justa infantil y juvenil

Lerma, Méx.– Con el objetivo de fomentar el deporte, la actividad física y la convivencia familiar, el municipio de Lerma será sede de la 2ª Carrera Ciclista Ajolotes Lerma 2026, un evento que reunirá a niñas, niños y jóvenes en una jornada dedicada al ciclismo formativo y competitivo.

La competencia es organizada por Ajolotes Lerma Ciclismo en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Lerma, y se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026, a partir de las 9:00 horas, en la Calle Artesanos, frente al Palacio Municipal, en el Centro de Lerma de Villada.

Esta segunda edición se desarrollará bajo el lema “Es momento de rodar y conquistar el metal” y está dirigida a participantes de 2 a 16 años, quienes competirán en las modalidades de Ruta y No Ruta, distribuidos en categorías infantiles y juveniles. El evento contempla especificaciones técnicas por edad, tanto en rodadas como en distancias y avances máximos por pedaleada, lo que permitirá garantizar condiciones equitativas y seguras para todos los competidores.

En el rubro de premiación, las categorías infantiles, de los 2 a los 8 años, recibirán premios en especie para los primeros lugares, con artículos como triciclos y bicicletas de equilibrio, incentivando la práctica deportiva desde edades tempranas. Para las categorías juveniles, que comprenden de los 9 a los 16 años, se otorgará premiación en efectivo, con montos que alcanzan hasta 700 pesos para el primer lugar en la modalidad competitiva, además de estímulos económicos para segundo y tercer puesto, tanto en ramas competitivas como recreativas.

Las inscripciones cuentan con una tarifa preferencial para residentes de Lerma de 150 pesos, válida hasta el 1 de marzo, presentando identificación del tutor con domicilio en el municipio. La preventa general tendrá un costo de 200 pesos hasta la misma fecha, mientras que el día del evento la inscripción será de 250 pesos, sujeta a disponibilidad.

El registro se realiza en línea, con pago vía transferencia y confirmación mediante WhatsApp, lo interesados en inscribirse pueden visitar la página de Facebook del IMCUFIDE de Lerma.