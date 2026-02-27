TCPRO Promotions alcanza su décima función profesional

Metepec, Méx.- Con una década de funciones profesionales como respaldo, TCPRO Promotions presentó de manera oficial su décima velada profesional, reafirmando su compromiso con el impulso al boxeo en el Estado de México y la generación de oportunidades para el talento local.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en las instalaciones de Team Canon Boxing Club, espacio que ha sido clave en la formación de la mayoría de los pugilistas que integran la estructura de la promotora. Ahí, el director de TCPRO, Gerardo Nonato, destacó que el crecimiento del proyecto ha sido constante gracias a una visión enfocada en el desarrollo integral de los boxeadores, desde el ámbito amateur hasta el profesional.

La función conmemorativa se celebrará el próximo 7 de marzo en el Salón Quinta Don José, en Tenango del Valle, municipio que por primera vez recibirá una cartelera profesional de la promotora. La actividad iniciará a las 16:00 horas con peleas amateur, mientras que la función profesional dará comienzo a las 19:00 horas.

El programa estará integrado por nueve combates profesionales, ocho de ellos protagonizados por boxeadores formados en TCPRO, lo que confirma el trabajo de base que se realiza desde el gimnasio. La pelea estelar en peso welter enfrentará a Óscar Vergara contra Heriberto “La Gárgola” Santiago, representante de la Ciudad de México, en un duelo que se perfila como uno de los más atractivos de la noche.

Además, la cartelera contempla cuatro enfrentamientos con talento local, incluyendo la participación de Eduardo Plata, Julián Soto, Emiliano Caballero, Jhosua Camacho y César Sánchez, quienes buscan consolidar o iniciar su camino en el boxeo profesional, respaldados por una estructura sólida.

TCPRO Promotions ha recorrido diversos municipios mexiquenses como Metepec, Almoloya de Juárez, Santa María Rayón, Lerma y San Mateo Atenco, apostando por descentralizar el boxeo profesional. Cada función genera empleos y dinamiza la economía local, con el apoyo de aliados como Carmelos Gym y Equipo de Box Poderoso.

Finalmente, se reiteró el llamado al público para apoyar a los pugilistas desde el arranque de sus carreras. Con esta décima función, TCPRO Promotions ratifica su liderazgo y su objetivo de seguir construyendo el futuro del boxeo mexiquense, round a round.