Alertan sobre llamadas telefónicas para solicitar información de servidores públicos

Toluca, Méx.- La Secretaria de Seguridad, alerta sobre llamadas telefónicas para solicitar información de servidores públicos que proviene de 2 penales del país.

La dependencia señaló que las investigaciones, arrojan que las llamadas de extorsión para solicitar información, se ha detectado que las mismas salen de Puente Grande Jalisco y Santa Martha Acatitla CDMX.

Las llamadas localizadas provienen de números indistintos (con diferentes ladas), se comunican a las extensiones de las áreas de alguna dependencia pública (al azar) y suplantan la identidad de un funcionario de alto perfil, solicitando depósitos bancarios refiriendo una urgencia y/o problemas con la banca electrónica.

Lo que hacen los extorsionadores es que toman datos de los directorios públicos de las dependencias, por ello, en algunos casos donde la información no está actualizada, estos no coinciden con el dato de la persona que actualmente está en el cargo.

Por ello, es que la Secretaría de Seguridad del Estado de México, hace un llamado a estar alertas y no caer en este tipo de engaños, ya que ningún servidor público o funcionario de alto perfil, solicita datos personales de los servidores, depósitos bancarios o información sensible, para evitar ser víctima de esta modalidad.

Cabe mencionar que, en el mes de junio del año 2025, se detectó una modalidad que tiene como propósito suplantar identidades confiables para robar información personal y/o financiera (Vishing), misma que a la fecha se continúa prestando.

Y se pone a disposición el número telefónico de la Policía Cibernética 722-275-83-33 o el correo electrónico ciberné[email protected].

Y que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día.