Karla Munguía, ejemplo de disciplina universitaria y resistencia femenina

Toluca, Méx.- El triatlón no solo exige resistencia física, también demanda carácter, constancia y una sólida fortaleza mental. Bajo esa premisa, Karla Munguía Vélez ha construido una trayectoria que combina el alto rendimiento deportivo con el desarrollo profesional, demostrando que el equilibrio entre cuerpo, mente y vocación es posible.

Originaria de Toluca, Karla se desempeña actualmente en la Consejería Jurídica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), donde participa en proyectos vinculados con género, violencia y políticas públicas. Paralelamente, desde hace 15 años ha hecho del triatlón un eje central de su vida, disciplina que encontró como una vía para retarse, crecer y transformar su visión personal.

La atleta universitaria entrena de manera cotidiana con sesiones de carrera al amanecer, trabajo técnico en alberca y extensas rutas de ciclismo durante los fines de semana. Esta rutina implica sacrificios constantes, desde la reducción del tiempo libre hasta el desgaste físico y emocional que conlleva competir en una disciplina de alta exigencia.

“El triatlón te obliga a enfrentarte a escenarios que no controlas, como las aguas abiertas. Ahí es donde desarrollas fortaleza mental y disciplina absoluta”, compartió Munguía Vélez, quien reconoce que el reto va más allá de lo deportivo.

A lo largo de su trayectoria, también ha tenido que enfrentar estereotipos relacionados con el papel de las mujeres en el deporte. “No estamos peleadas con cuidar, pero también hay mujeres inquietas que buscamos experiencias intensas y retos personales”, afirmó, subrayando la necesidad de visibilizar la participación femenina en disciplinas demandantes.

Actualmente, Karla compite en triatlón de media distancia, consolidando una carrera marcada por la resiliencia. Lesiones y momentos de frustración han sido parte del proceso, pero no han detenido su avance ni su compromiso con el deporte.

“El deporte me ha dado estructura, disciplina y compromiso. Me siento más productiva cuando entreno, porque me obliga a organizar mejor mi tiempo”, señaló.

Con la mira puesta en representar algún día a la UAEMéx, Karla Munguía Vélez busca también impulsar una cultura de actividad física dentro de la comunidad universitaria. Su historia refleja cómo la disciplina y la perseverancia pueden convertirse en herramientas de cambio e inspiración para nuevas generaciones.