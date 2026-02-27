El Toluca recibe a Chivas en un choque por la cima

Toluca, Méx.- El Estadio “Nemesio Diez” será escenario de uno de los partidos más atractivos del Torneo Clausura 2026. Este sábado 28 de febrero, a las 17:00 horas, el Toluca y las Chivas se enfrentarán en la Jornada 8 de la Liga BBVA MX, en un duelo que mide al cuarto lugar contra el líder general. La expectativa es de lleno total en el “Infierno”, con transmisión por Azteca 7 y TV Azteca Network.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed, llegan con 15 puntos y una evidente estabilidad futbolística. El conjunto escarlata se ha caracterizado por su intensidad, orden y contundencia en casa, donde se mantiene invicto. El “Nemesio Diez” ha vuelto a ser una fortaleza, impulsada por una afición que marca diferencia y exige protagonismo en cada jornada.

Del otro lado aparece un Guadalajara sólido y competitivo. Bajo la conducción de Gabriel Milito, Chivas lidera el campeonato con 18 unidades, producto de seis triunfos en siete partidos. Aunque en la fecha anterior perdió el invicto ante Cruz Azul, el Rebaño Sagrado busca rápida revancha y sostener la cima en una de las plazas más complejas del futbol mexicano.

Para este compromiso, Milito convocó a 22 futbolistas, con la novedad del regreso de Luis Romo, quien reaparece tras superar una lesión. El mediocampista aporta equilibrio y experiencia a un equipo que ha sabido competir tanto en casa como de visitante. Desde su llegada al Guadalajara, Romo suma 43 partidos oficiales, con dos goles y cuatro asistencias.

El Toluca, por su parte, presume números consistentes: cuatro victorias y tres empates en siete jornadas. En su más reciente juego goleó 3-0 al Necaxa y el objetivo es claro: seguir ganando para acercarse al liderato y enviar un mensaje directo a la parte alta de la tabla.

Los antecedentes recientes inclinan ligeramente la balanza hacia los mexiquenses cuando juegan en casa. Desde 2023, Chivas no ha logrado vencer a Toluca en el “Nemesio Diez”, con resultados que reflejan paridad, intensidad y duelos cerrados.

Todo está servido para una tarde de alto voltaje. El Toluca quiere rugir en casa; las Chivas, confirmar su liderato. En el “Infierno”, solo uno saldrá fortalecido pero el margen de error es mínimo.