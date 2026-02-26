Una deuda, presunto motivo del asesinato de Alejandro y Karina

El acusado era su “amigo” y socio

Desde Puebla

Cayó el presunto asesino de Karina y Alexandro, la pareja del Instituto Oriente, en la colonia Villa Universitaria de Puebla capital

Últimos reportes indican que el detenido tenía una relación comercial con las víctimas y deuda de miles de pesos con ellos, de acuerdo a fuentes oficiales.

El presunto responsable fue detenido la mañana de ayer 24 de febrero.

Anoche fue cateado un inmueble en fraccionamiento Iskali de San Andrés Cholula, presuntamente por el mismo caso del matrimonio del Instituto Oriente.