Presuntos sicarios del bar Despecho confundieron a sus víctimas, señala la FGE

Redacción

Redacción 26 febrero, 2026

26 febrero, 2026 Nacional e Internacional

Nacional e Internacional 0 Comments

Desde Puebla

Derivado de las investigaciones realizadas tras el ataque ocurrido afuera del bar “Sala de Despecho”, la Fiscalía General del Estado (FGE) informa que los agresores en el ataque que derivó en la muerte de tres personas y cinco lesionados, confundieron a su objetivo.

La oportuna intervención de los cuerpos de seguridad pública, permitió la aprehensión inmediata de los cuatro agresores, quienes fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Las pesquisas determinaron que la agresión fue perpetrada por la célula delictiva “La Barredora”, del CJNG, y que las víctimas mortales no eran el objetivo del ataque, sino que fueron alcanzadas por error de los propios agresores, debido a la similitud en las características del vehículo que utilizó la persona originalmente señalada como objetivo.

Durante la investigación, la FGE recabó y analizó más de 74 horas de videograbaciones, realizó entrevistas a familiares y testigos, además de efectuar investigaciones periciales en criminalística, balística y química forense, así como dictámenes de necrocirugía y médico legal. También efectuó un cateo en un inmueble vinculado con los hechos.

La cronología de los hechos indica que las víctimas salieron del bar y abordaron una camioneta blanca, marca Mercedes Benz, con placas del estado de Chiapas. Minutos después, se cruzaron con el verdadero objetivo de la agresión y sus acompañantes. Posteriormente, cuatro sujetos en motocicletas dispararon contra el vehículo, privando de la vida a tres personas e hiriendo a cinco, para huir rumbo a la avenida Hermanos Serdán, hacia el Río Atoyac.

La Fiscalía General del Estado, reafirma su compromiso con la investigación exhaustiva y la procuración de justicia, garantizando la plena integración de la carpeta de investigación y la coordinación con las autoridades de seguridad pública para llevar ante la justicia a todos los responsables.

IDENTIFICADO EL VERDADERO OBJETIVO DEL ATAQUE

Personal de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos espuso que a Gisele, Joaquín y Emmanuel los asesinaron miembros del CJNG en Sala de Despecho, porque los sicarios les confundieron con su verdadero objetivo.

Los jóvenes abatidos fueron confundidos y no tenían relación con actividades delictivas.

La titular de la Fiscalía también dijo que está identificado el sujeto por el que realmente iban los sicarios de La Barredora y que no ha dado su declaración, ya que no lo han detenido