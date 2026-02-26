México venció con autoridad a Islandia en La Corregidora

Querétaro, Querétaro.- La Selección Mexicana ofreció una actuación convincente y llena de contundencia al imponerse 4-0 a Islandia, en un duelo amistoso disputado en el Estadio La Corregidora, donde la afición vivió una auténtica fiesta futbolística. El partido sirvió como un termómetro positivo en el proceso de preparación del combinado Azteca, con miras al camino rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El primer tanto cayó al minuto 20, tras una jugada bien elaborada por la banda izquierda. Jesús Gallardo envió un centro preciso a primer poste para Armando “La Hormiga” González, quien controló y, con inteligencia, recentró al segundo poste, donde Richard Ledezma apareció para rematar de cabeza y mandar el balón al fondo de las redes. La anotación desató el júbilo en las gradas y marcó el rumbo del encuentro.

Cuatro minutos más tarde llegó el momento más esperado de la noche. “La Hormiga” González se estrenó como goleador con la Selección Mexicana, al aprovechar un nuevo centro de Gallardo que la zaga islandesa no logró cortar. El delantero apareció sin marca en el segundo poste y simplemente empujó el balón para el 2-0, firmando una actuación destacada con gol y asistencia en apenas la primera mitad.

Con esa ventaja, el Tricolor se fue al descanso dominando el trámite del partido y mostrando orden, intensidad y claridad ofensiva ante un rival que poco pudo hacer para reaccionar.

En el complemento, México mantuvo el control del juego y amplió la diferencia al minuto 59. Nuevamente Gallardo fue protagonista, ahora como goleador, al rematar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Alexis Gutiérrez, colocando el 3-0. El lateral del Toluca cerró así una noche redonda con gol y asistencia.

El director técnico Javier Aguirre aprovechó el resto del encuentro para mover sus piezas y observar a distintos elementos, realizando modificaciones que no rompieron el ritmo del equipo. El marcador definitivo llegó gracias a Brian Gutiérrez, quien capitalizó un error defensivo, se enfiló solo frente al arquero y definió con frialdad para el 4-0 final.

El próximo compromiso del Tricolor será ante Portugal, el 28 de marzo, en el renovado Estadio Azteca, en lo que se perfila como otra gran prueba y una nueva fiesta futbolística para la afición mexicana.

Alineación de México:

José Raúl Rangel; Richard Ledezma, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo; Erik Lira, Efraín Álvarez, Marcel Ruiz; Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez.

Alineación de Islandia:

Anton Ari Einarsson; Karl Fridleifur Gunnarsson, Hans Viktor Gudmundsson, Gudmundur Kristjánsson, Haukur Andri Haraldsson; Birnir Snaer Ingason, Baldur Kári Helgason, Daníel Hafsteinsson, Helgi Guðjónsson; Valdimar Thór Ingimundarson, Emil Atlason.