SIN TON NI SON

Francisco Javier Escamilla Hernández

¡Me fascinan los números! por eso ahora les quiero compartir lo que es el número áureo.

El número áureo, también conocido como proporción áurea o razón dorada, es una constante matemática que ha fascinado a filósofos, artistas y científicos a lo largo de la historia. Se representa con la letra griega phi (φ) y equivale aproximadamente a 1.6180339887… Su definición surge cuando un segmento se divide en dos partes de tal manera que la razón entre el total y la parte mayor es igual a la razón entre la parte mayor y la menor. Esta relación produce una proporción considerada armónica y estéticamente equilibrada.

El estudio formal de esta proporción se remonta a la antigua Grecia, en la obra Elementos de Euclides, se describe la división de un segmento en “media y extrema razón”, antecedente directo del número áureo; posteriormente, durante el Renacimiento, la proporción adquirió un carácter casi místico gracias al tratado De Divina Proportione de Luca Pacioli, quien la consideraba una manifestación de la armonía divina presente en la naturaleza y el arte.

En el ámbito artístico, el número áureo ha sido asociado con obras emblemáticas, pintores como Leonardo da Vinci exploraron las proporciones ideales del cuerpo humano y de la composición pictórica, buscando equilibrio y belleza mediante relaciones matemáticas. Aunque no siempre puede demostrarse con certeza su aplicación intencional en cada obra atribuida, la proporción áurea se convirtió en símbolo del ideal renacentista de armonía entre ciencia y arte.

En la naturaleza, la razón áurea también parece manifestarse en patrones de crecimiento y organización, la disposición de las semillas en un girasol, la espiral de ciertas conchas marinas y la estructura de algunas galaxias han sido relacionadas con secuencias matemáticas como la de Fibonacci, cuya progresión numérica tiende a aproximarse a φ: esta recurrencia ha reforzado la idea de que la proporción áurea no es solo un concepto abstracto, sino una expresión del orden subyacente en el universo.

Sin embargo, es importante tener cuidado con exagerar el entusiasmo que rodea al número áureo pues a lo largo del tiempo se han exagerado o mitificado sus apariciones en monumentos históricos y obras artísticas. No toda estructura armoniosa responde necesariamente a φ, y muchos ejemplos que se han citados carecen de evidencia rigurosa. Aun así, su valor matemático es indiscutible, ya que aparece en geometría, teoría de números y análisis algebraico con propiedades únicas.

El número áureo representa un punto de encuentro entre matemática, naturaleza y estética. Su permanencia a lo largo de los siglos demuestra la profunda fascinación humana por descubrir patrones que otorguen sentido y belleza al mundo. Más allá de los mitos que lo rodean, φ continúa siendo una de las constantes más elegantes y sugestivas del pensamiento matemático, símbolo de la búsqueda de armonía que caracteriza a la experiencia humana.

Comentarios: [email protected]