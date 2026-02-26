EdoMéx y Procuraduría Agraria firman convenio para resolver disputas en ejidos y comunidades forestales

Metepec, Méx.– El Gobierno del Estado de México firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría Agraria para coordinar acciones que brinden mayor certeza a núcleos agrarios sobre los derechos de propiedad en zonas forestales y refuercen la protección de los bosques mexiquenses.

El acuerdo fue suscrito por Alejandro Sánchez Vélez, Director General de la Protectora de Bosques (Probosque), y por Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria.

Mediante esta colaboración se desarrollarán proyectos orientados al manejo sustentable de los ecosistemas forestales, la restauración hidrológico-forestal y la gestión comunitaria, así como estrategias para atender conflictos relacionados con la propiedad de la tierra en ejidos y comunidades.

Durante su intervención, Sánchez Vélez destacó que el convenio prioriza el diálogo y la solución concertada de controversias agrarias, con el objetivo de consolidar una cultura forestal que reconozca el valor ambiental, social y económico de los bosques.

“El principal problema es la situación que viven muchos núcleos agrarios en torno a los derechos de propiedad de su tierra. Ahora nuestros derroteros tienen como eje central la organización, la justicia social, la participación de la gente y la educación forestal, para entender que el bosque vale muchísimo más vivo que muerto”, expresó.

El convenio contempla campañas permanentes de prevención y control de incendios forestales y de sanidad forestal, con la participación de ejidatarios y comuneros, además de acciones de capacitación, divulgación técnica e investigación científica.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Agraria informó que se brindará asesoría y acompañamiento a los núcleos agrarios en trámites ante el Registro Agrario Nacional, así como en la atención de conflictos territoriales y posibles irregularidades jurídicas que incidan en la gestión forestal.

Con este acuerdo, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la legalidad, la organización comunitaria y la conservación de los recursos naturales en beneficio de las y los mexiquenses.