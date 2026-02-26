Reconocen trayectoria de PROFECO en su 50 aniversario

Ciudad de México. – En el marco del aniversario quincuagésimo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), por sus siglas, una Institución gubernamental encargada de proteger y defender los derechos e intereses de los consumidores, promoviendo relaciones comerciales equitativas, así como el consumo responsable, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en conjunto con más mandatarios, a través de un video publicado en la cuenta oficial de PROFECO de la red social X, extendió una felicitación a las mujeres y hombres que forman parte de la misma por tan honorable labor que realizan, siendo el aliado número uno de la ciudadanía ante injusticias practicadas por diversos comercios.

En el video, resaltan que, a lo largo de sus 50 años colaborado con la ciudadanía, la institución se ha convertido en una pieza clave para el bienestar de las personas consumidoras, pues de esta manera se transparente la información de los servicios y productos que todos consumimos, pues cabe destacar que, en una sociedad, todos somos consumidores y dependemos de todos.

La PROFECO cuida al ciudadano y su economía, resaltando que, con MORENA, lleva el lema de estar de manera cercana trabajando de la mano con la gente del pueblo para su mayor bienestar, así como del trato digno al que se tiene derecho, incluyente y libre de discriminación.

Además de defender a los consumidores, esta procuraduría, respalda a otras como la de “SUPERISSSTE” para garantizar a través de sus estudios, los precios más bajos que se pueda en beneficio social;

Diversos mandatarios se unieron a la felicitación del aniversario resaltando su labor, entre los que aparecen además de la secretaria de gobierno Rosa Icela Rodríguez; Soledad Aragón, de la Comisión Nacional Antimonopolio; Mario Delgado, secretario de Educación Pública; Mariana Boy Tomborell, Procuradora federal de protección al ambiente; Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del CONAPRED; Dania Ludlow, directora de SUPERISSSTE,también se sumaron, Marath Baruch Bolaños, secretario del trabajo y previsión social de México, Oscar Rosado Jiménez, presidente de la CONDUSEF, Violeta Abreu, directora de correos de México entre otros más que se unieron para felicitarles por su quinta década cumplida, deseándoles sean muchos más los que continúen con esta labor tan importante y esencial para la población mexicana, pues también ayudan a informar, proteger y promover un consumo responsable.

De la misma forma, el titular de la PROFECO, Iván Escalante, agradeció a través de sus redes sociales a todos los secretarios y mandatarios, titulares de dependencias, entre otros participantes que extendieron su felicitación en este video conmemorativo en el que se realizó una recopilación bastante amplia con las mismas: “Gracias a secretarias, secretarios, titulares de dependencias y otros amigos y amigas servidores públicos por sus mensajes. La PROFECO cumple 50 años y vamos por más!” expresó el titular.