Estudio de la OCDE destaca fortaleza económica y solidez financiera de México

Ciudad de México.- El secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, anunciaron la publicación del Estudio Económico de México 2026. El documento presenta un análisis integral del desempeño económico del país y formula recomendaciones para fortalecer el crecimiento sostenible y el bienestar de la población.

El Estudio reconoce que la economía mexicana ha mostrado resiliencia ante un entorno internacional caracterizado por elevada incertidumbre comercial y financiera.

Destaca que el crecimiento de los ingresos laborales y los bajos niveles de desempleo han sido pilares fundamentales para mantener el dinamismo del consumo privado, así como el aumento en el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC, lo que ha permitido que las exportaciones mantengan dinamismo y continúen aportando al crecimiento.

En materia fiscal, la OCDE señala que la gestión de las finanzas públicas y de la deuda ha sido consistente con las metas fiscales orientadas a reducir gradualmente el déficit y estabilizar la deuda como proporción del PIB. El Estudio subraya la importancia de consolidar un marco fiscal de mediano plazo que permita preservar la sostenibilidad de la deuda y proteger el espacio para la inversión pública estratégica y prioridades sociales.

En el ámbito social, la OCDE reconoce avances relevantes en pobreza multidimensional y pobreza extrema. En particular, señala que la pobreza multidimensional disminuyó de 42% de la población en 2018 a 30% en 2024, mientras que la pobreza extrema se redujo de 7% a 4% en el mismo periodo. El Estudio vincula estos resultados al fortalecimiento del ingreso laboral real, al dinamismo del empleo formal y a la expansión de los programas sociales.

El Estudio identifica como eje estratégico la transformación productiva del país. En este contexto, subraya la agenda del Plan México, orientada a aumentar el valor agregado nacional, cerrar brechas de infraestructura y fortalecer encadenamientos productivos locales, con el objetivo de elevar el crecimiento potencial y reducir vulnerabilidades externas.

En materia energética y climática, el Estudio destaca la importancia de ampliar infraestructura y reducir cuellos de botella para aprovechar el potencial del país en energías renovables, fortalecer la seguridad energética y apoyar el desarrollo industrial. Asimismo, subraya el compromiso del gobierno en alcanzar emisiones netas cero hacia 2050 para hacer frente a los retos del cambio climático global.

En el capítulo sobre digitalización, la OCDE señala que la transformación digital constituye una palanca clave para elevar la productividad, reducir costos regulatorios y facilitar la formalización. Reconoce avances en la simplificación de trámites, la interoperabilidad entre dependencias y la digitalización de procesos fiscales y aduaneros, lo que ha permitido mejorar la eficiencia recaudatoria, reducir espacios de evasión y agilizar el comercio exterior.

Asimismo, subraya que el fortalecimiento de la infraestructura digital y la adopción de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, pueden impulsar sectores de mayor complejidad tecnológica, como semiconductores, equipo de cómputo y manufacturas avanzadas. La integración de México en estas cadenas de valor ofrece oportunidades para diversificar la estructura productiva y elevar el contenido nacional de las exportaciones.

Durante el evento, el secretario Amador Zamora señaló que México enfrenta el entorno global desde una posición de estabilidad macroeconómica y credibilidad fiscal. Destacó que el Plan México junto con el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar priorizan inversión en sectores estratégicos como salud, agua, energía, educación e infraestructura logística, particularmente en regiones con mayores rezagos, mediante los Polos de Desarrollo para el Bienestar. Estas acciones buscan fortalecer la capacidad productiva, generar empleo formal y ampliar oportunidades en todo el país.

Asimismo, destacó que la política de innovación en México se reforzará mediante mayor vinculación entre universidades, centros de investigación y sectores productivos. El objetivo será elevar el contenido tecnológico de las exportaciones y consolidar ecosistemas nacionales de innovación. Esto permitirá impulsar las industrias de servicios digitales elevando el crecimiento potencial.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno de México con una trayectoria de consolidación fiscal gradual y ordenada, con políticas orientadas a elevar la productividad, fortalecer la integración regional y promover un desarrollo incluyente y sostenible.