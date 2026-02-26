Detienen a médico por homicidio culposo en Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejercitaron acción penal en contra de José Carlos “N”, de profesión doctor y quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio de una víctima de la cual era médico tratante.

Este sujeto fue detenido por elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, luego de que la víctima acudiera a una clínica médica particular, ubicada en este municipio, debido a que presentaba malestar y dolor en la vesícula, por lo que el día 22 de febrero fue intervenido quirúrgicamente por el hoy investigado.

El 23 de febrero la víctima presentó complicaciones de salud y perdió la vida. Ese mismo día, un familiar de la víctima, se percató de que, al parecer, “las soluciones y medicamentos suministrados estaban caducados”, por lo que solicitó apoyo a la Policía Municipal, quien detuvo a José Carlos “N” y lo puso a disposición ante el Ministerio Público.

El dictamen de necropsia concluyó que la víctima habría fallecido a causa de una tromboembolia pulmonar. No obstante, se indagan los señalamientos de supuesto suministro de medicamentos caducos.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público recabó las pruebas necesarias para ejercitar acción penal en su contra, por lo que fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica. En tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra, debe ser considerado inocente.

Como parte de las acciones de investigación de esta Representación Social, este miércoles 25 de febrero, elementos de la Fiscalía Edoméx, de la Secretaría de Seguridad estatal, policía municipal, Coordinación de Protección Civil y Unidad de Riesgos Sanitarios de Nezahualcóyotl realizaron técnica de investigación de cateo en la clínica de referencia, en donde fueron asegurados medicamentos caducados, dos ampolletas abiertas con fecha de caducidad de “noviembre 2023”, una bitácora, hojas con anotaciones de enfermería a nombre de la víctima, así como un block de recetas