Realizarán jornada gratuita de vasectomía sin bisturí en Toluca

Toluca, Méx.- Para fortalecer la planificación familiar y promover una paternidad responsable, será la jornada gratuita de vasectomía sin bisturí en Toluca, procedimiento considerado seguro, rápido y efectivo para el control permanente de la natalidad masculina.

De acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), la jornada se realizará este 27 de febrero en el Centro de Salud Urbano de Toluca, ubicado en calle Isabela Católica Norte número 308, colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, a unos metros del Colegio Isabelino.

Las autoridades sanitarias informaron que los interesados deberán agendar su cita mediante un código QR habilitado para este proceso y acudir bañados, con rasurado de la zona testicular, ropa interior ajustada, así como presentar dos copias de CURP e identificación oficial.

La vasectomía sin bisturí es un procedimiento ambulatorio que dura entre 15 y 20 minutos, se realiza con anestesia local y no requiere hospitalización, además de permitir al paciente reincorporarse a sus actividades habituales en poco tiempo. Especialistas destacan que no afecta la vida sexual ni la producción hormonal masculina.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud ha impulsado este método como parte de la estrategia de planificación familiar, al considerarlo uno de los más eficaces para evitar embarazos no planeados. Cada año se realizan miles de procedimientos gratuitos en instituciones públicas, particularmente durante jornadas intensivas y campañas permanentes dirigidas a hombres mayores de edad que ya han cumplido su proyecto reproductivo.

En el Estado de México, la demanda del procedimiento ha incrementado en los últimos años debido a campañas de concientización sobre corresponsabilidad reproductiva. Datos del sector salud refieren que miles de hombres mexiquenses han optado por este método definitivo, principalmente en municipios urbanos como Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan, donde se concentran los servicios especializados.

Autoridades sanitarias reiteraron que este tipo de jornadas buscan ampliar el acceso a servicios de salud reproductiva, reducir riesgos asociados a embarazos no planeados y fomentar la participación activa de los hombres en la planificación familiar.