Delfina Gómez impulsa el desarrollo del campo y la movilidad en el EdoMéx

Toluca, Méx.– La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reafirma su compromiso con el bienestar de los mexiquenses mediante una intensa agenda de trabajo enfocada en el fortalecimiento del sector agropecuario y la mejora de la infraestructura de movilidad en la entidad.

Este jueves 26 de febrero de 2026, la mandataria encabezó una reunión con María Eugenia Rojano Valdés, titular de la Secretaría del Campo, con el objetivo de evaluar la estrategia de rescate del campo mexiquense. Durante el encuentro se revisaron los avances de las reglas de operación y el impacto de los apoyos directos a productores, así como la entrega de maquinaria agrícola —tractores y excavadoras— destinada a mejorar la infraestructura hidroagrícola y facilitar las labores del sector.

En los días previos, la Secretaría del Campo también coordinó estrategias regionales para combatir el gusano barrenador y otras enfermedades bovinas, con el fin de proteger la producción pecuaria del estado.

La gobernadora destacó la relevancia de estas acciones: “¡Nuestra prioridad es el bienestar de quienes trabajan la tierra! Estamos trabajando por el campo mexiquense, escuchando y resolviendo las necesidades prioritarias del sector. Sabemos que si al campo le va bien, le va bien a todo el Estado de México. ¡Sigamos cultivando un futuro de grandeza para nuestro estado!”

En el mismo día, Gómez Álvarez continuó con su agenda en materia de movilidad al sostener una reunión con representantes de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), encabezada por Juan Hugo de la Rosa García, con el propósito de supervisar los avances de los proyectos estratégicos de conectividad en la entidad.

Entre las obras destacadas se encuentran la reconstrucción del Periférico Norte, que ya presenta un avance del 55 %, y la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, que registra un 64 % de avance. Estas intervenciones buscan reducir los tiempos de traslado y garantizar seguridad y eficiencia para millones de mexiquenses.

La gobernadora señaló: “La construcción de un Estado mejor comunicado es una tarea diaria. Estas obras representan progreso y bienestar para todas las familias mexiquenses.”

Con estas acciones, la administración estatal refuerza su compromiso con la agenda de “2026, El Año de las Obras en el Estado de México”, consolidando proyectos de infraestructura que impactan directamente en la economía, la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de la entidad.