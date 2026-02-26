Programa “Cafecito con Zully” detecta en los hogares violencia intrafamiliar

Tlalnepantla, Méx.- La Presidenta de la Asociación Mujeres Transformando Vidas, Zully Martínez, realiza novedosos programas para beneficiar a las mujeres de Tlalnepantla, uno de ellos “Cafecito con Zully”, que ha visitado más de 100 hogares, porque es ahí donde atiende la violencia intrafamiliar.

Con este programa se constata cómo vive la familia y de haber alguna problemática, se les invita a tomar terapia y se mantiene en observación a la familia.

“Si detectamos que la mamá o algún miembro de la familia del hogar que visitamos es víctimas de violencia, nosotros les damos elementos y herramientas para que salgan de este círculo de violencia.

Tenemos nuestras propias abogadas, ahorita estamos preparando la apertura de nuestra propia casa donde van a estar las mujeres”, dijo.

El otro programa implementado por Zully es “La Cosecha”, donde las amas de casa pueden pedir fruta, verdura y abarrotes, productos que son entregados a las puertas de sus casas con productos a bajo costo.

En un desayuno con medios de comunicación del Valle de México, la presidenta de la Asociación Mujeres Transformando Vidas, mencionó que se brinda apoyo a las mujeres de Tlalnepantla, con 12 programas para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.

Finalmente, comento que para brindar esta atención se cuenta con 4 casas para atender a las mujeres, que cuentan con comedores.