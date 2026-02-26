Marina recaptura a cuatro reos fugados en Puerto Vallarta

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal y autoridades de Jalisco, detuvo a cuatro de los 23 internos que escaparon del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el domingo 22 de febrero.

Esta información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La fuga ocurrió el pasado domingo, durante el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió tras resultar herido durante el enfrentamiento con fuerzas federales, de acuerdo con autoridades.

El secretario Harfuch expresó a través de la red social X: “En una acción encabezada por @SEMAR_mx, personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de febrero. La investigación continúa para detener a los demás involucrados”.

La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco también confirmó previamente la evasión masiva y detalló que ya se habían activado alertamientos en distintas entidades para localizar a los prófugos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, 23 personas recluidas aprovecharon este ataque para escapar.

Durante la agresión, elementos de seguridad penitenciaria intentaron repeler el ingreso armado, sin embargo, no hubo saldo blanco, ya que uno de los custodios murió en el enfrentamiento.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, informó en conferencia que se activaron protocolos de búsqueda inmediata y coordinación interestatal para ubicar a los evadidos.

Cabe destacar que la evasión ocurrió el mismo día en que fuerzas federales, encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron un operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

Según la versión oficial, el presunto líder criminal resultó herido de gravedad durante el enfrentamiento y murió mientras era trasladado a la Ciudad de México.

Tras su muerte, autoridades reportaron una serie de hechos violentos en varios estados del país. Entre ellos, narcobloqueos, incendios de vehículos y ataques coordinados.

Lo que resta en la búsqueda de los 19 reos aún prófugos de la justicia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que la investigación continúa y que se mantiene la coordinación con autoridades estatales y federales.

Las autoridades todavía no han detallado públicamente los delitos por los que estaban procesados o sentenciados los evadidos, ni las circunstancias exactas en que fueron capturados los cuatro que ya se encuentran detenidos.