Anuncian la XXII Espartaqueada Deportiva nacional en Tecomatlán, Puebla

Toluca, Méx.- La dirigencia estatal del Movimiento Antorchista en el estado de México, encabezada por Abel Pérez Zamorano, fue anunciada la realización de la XXII Espartaqueada Deportiva Nacional, que se llevará a cabo del 7 al 15 de marzo en Tecomatlán, Puebla.

En conferencia de prensa, acompañado de responsable de la Comisión Deportiva en el Estado de México; Francisco V. Figueroa, vocero de la organización en la entidad; así como Rosalba Pineda Ramírez y Saúl Torres Bautista, integrantes del comité estatal, dieron a conocer que se espera la participación de cerca de 30 mil deportistas de todo el país. Mientras que serán cerca de 750 representarán del Estado de México.

Pérez Zamorano destacó que el deporte es una de las necesidades sociales más importantes y, al mismo tiempo, una de las más desatendidas en México.

Pues indicó que, en la actualidad, la práctica deportiva se ha convertido en una mercancía, accesible principalmente para quienes pueden pagar espacios, entrenadores y competencias, dejando fuera a miles de jóvenes y niños de escasos recursos.

Y que la perspectiva de Antorcha, es el impulso a la actividad física que contribuye no sólo al desarrollo integral de la juventud, sino también a la reconstrucción del tejido social y a la formación de ciudadanos disciplinados y solidarios.

Y el Movimiento Antorchista ha asumido la tarea de promover espacios de competencia y formación deportiva en colonias, comunidades y escuelas, brindando oportunidades a sectores que históricamente han quedado al margen.

Mientras que, Miguel Ángel Patiño Prado dijo que Antorcha, realiza cada 2 años, realiza las Espartaqueadas deportivas y que la misma, se convoca desde hace más de dos décadas y se ha consolidado como uno de los encuentros deportivos no gubernamentales más importantes del país.

Y en esta ocasión, atletas provenientes de los 32 estados de la República competirán durante nueve días en disciplinas como baloncesto, béisbol, futbol soccer, voleibol, ciclismo de ruta y de montaña, atletismo y natación.

Y se desarrollarán en diferentes categorías, desde infantil hasta libre, y que el objetivo central es fomentar una competencia sana y fraterna, donde prevalezca el espíritu deportivo sobre el interés económico o comercial.

Los cerca de 750 deportistas que integrarán la delegación mexiquense, han participado previamente en eliminatorias regionales y estatales; lo que garantiza un representativo competitivo y comprometido.

Aseguró que entrenadores y padres de familia se han sumado al esfuerzo organizativo para cubrir los traslados y la logística necesaria.