Aseguran a nueve personas por drogas y extorsión en Xonacatlán

Xonacatlán, Estado de México, 26 de febrero de 2026.- Trabajo conjunto entre elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Fiscalía de Justicia Mexiquense (FGJEM) y Policía Municipal permitió la detención de nueve hombres probables responsables de delitos contra la salud y extorsión.

Durante el desarrollo de acciones de proximidad para resguardar a la población en general instruidas en las Mesas de Paz, sobre calles de la colonia Centro, personal de las tres instituciones observaron que los sospechosos realizaban alteraciones en la vía pública, enseguida, intervinieron para contener la situación.

Luego de presentarse como fuerzas del orden, llevaron a cabo una inspección protocolaria, donde localizaron 20 bolsas plásticas que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana, una más con posible cristal, dinero en efectivo, cinco motocicletas y un teléfono celular.

Por lo anterior, los uniformados aprehendieron a Osvaldo “N” de 45 años, Cristian “N” de 31 años, Sergio “N” 27 años, Eduardo “N” de 21 años, Pedro “N” de 25 años, Eduardo “N” de 20 años, Arturo “N” de 33 años, Mario “N” de 23 años y Alexis “N” de 30 años, quienes ofrecieron dinero para que no ser llevados ante la autoridad.

Los detenidos junto con los indicios fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, quien dará seguimiento a su estatus jurídico.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos podrían pertenecer a un grupo criminal que se dedica al delito de extorsión y cobro de piso, en los municipios de Xonacatlán, Lerma, Otzolotepec y Toluca, por lo que las indagatorias continuarán.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.