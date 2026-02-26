Rinden homenaje a soldados caídos en acción contra “El Mencho”

Ciudad de México. – La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llevó a cabo una ceremonia solemne de honores fúnebres en memoria de los militares caídos durante el reciente operativo contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El evento fue realizado en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 5, en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde los soldados despidieron a sus compañeros fallecidos previo al traslado de sus restos a sus respectivos estados de origen.

La dependencia también indicó que el sacrificio de sus cadetes nunca será olvidado y que, por el contrario, su legado siempre será recordado como un ejemplo de “honor y vocación al servicio de la Patria”.

En un gesto de duelo nacional, militares también participaron en el acto protocolario que se realizó durante el encuentro amistoso de futbol entre la Selección Mexicana y su similar de Islandia, celebrado en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional (GN) formaron parte de la guardia de honor durante la entonación del Himno Nacional y el despliegue de la Bandera de México previo al inicio de dicho partido.

En las pantallas del estadio también se transmitió un video conmemorativo hecho por la Secretaría de la Defensa en honor a sus elementos fallecidos el domingo en Jalisco.

La presidenta Claudia Sheinbaum por su parte, expresó: “La verdad fue muy emotivo. Primero agradecemos el homenaje. Además, fue un juego tranquilo, amistoso. Y este homenaje fue algo muy, muy emotivo, la verdad, para todos los que son parte de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, de la Guardia Nacional, y pues para todo México. Se han mostrado desde el día domingo una gran cantidad de acciones de apoyo muy, muy emotivas. Y lo de ayer fue realmente emotivo”.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo también aprovechó para agradecer a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y a su presidente, Gianni Infantino, por el respaldo que le han dado a México en estos días de violencia tan complicados para la nación, justo a unos meses del arranque del Mundial 2026.