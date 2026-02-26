ASF capacita y consolida a México como referente regional

Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por su Titular, David Colmenares Páramo, llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos al personal que concluyó los programas de la quinta generación de diplomados impartidos por el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS).

Durante su mensaje, el Auditor Superior felicitó a las y los participantes y destacó que la conclusión de esta generación refleja el esfuerzo institucional por impulsar espacios de especialización y el compromiso del personal con la actualización permanente de sus conocimientos técnicos. Subrayó que el enfoque preventivo de la fiscalización superior se sustenta en la capacitación continua, la cual contribuye a mejorar los resultados institucionales y a fortalecer el valor público de las auditorías.

Señaló que los diplomados representan una vertiente de formación de alta especialización, cuya exigencia académica demanda disciplina y dedicación, por lo que reconoció el compromiso del personal con el fortalecimiento de la labor fiscalizadora. Asimismo, felicitó al Director General del ICADEFIS, Jorge Emanuel Pedrero Esponda, y a su equipo de trabajo por la consolidación de este programa de capacitación.

Por su parte, Marlen Morales Sánchez, Titular de la Unidad General de Administración y Capacitación, informó que en esta generación participaron 188 personas servidoras públicas que cursaron, durante el último cuatrimestre de 2025, alguno de los siete diplomados impartidos por el Instituto, entre ellos los de Auditoría y Control Interno; Fiscalización Superior; Gestión Pública; Presupuesto y Responsabilidad Financiera, así como el de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas. Precisó que, con esta edición, suman 2,140 personas acreditadas en las cinco generaciones del programa.

Destacó que, del total de diplomas entregados, 115 correspondieron a mujeres y 73 a hombres, lo que evidencia una participación femenina mayoritaria. Señaló además que esta modalidad de capacitación responde a las necesidades de actualización del proceso fiscalizador y constituye una herramienta estratégica para contar con personal altamente especializado en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la ASF.

En su intervención, Jorge Emanuel Pedrero Esponda señaló que este logro académico reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal auditor, mediante un programa con estructura curricular alineada a mejores prácticas internacionales y a las normas de las entidades de fiscalización superior, en particular la ISSAI 150, emitida por la INTOSAI. Indicó que los contenidos se desarrollan a partir de diseño curricular, validación técnica, participación de especialistas e investigación bibliográfica, lo que garantiza su pertinencia para la práctica auditora.

Asimismo, destacó que el programa ha permitido compartir la experiencia técnica de la ASF con Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región, a través de organismos como la OLACEFS y la OCCEFS, contribuyendo al diseño de esquemas de capacitación en al menos 12 países y posicionando a México como referente en la formación y especialización de equipos auditores en América Latina y el Caribe.

Con estas acciones, la ASF refrenda su compromiso con la profesionalización permanente de su personal y con el fortalecimiento de las competencias técnicas necesarias para elevar la calidad de la fiscalización superior y la rendición de cuentas en México.