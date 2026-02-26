Desarrolladora Palmas Consorcio incumple a habitantes y a San Mateo Atenco: Muñiz

Toluca, Méx.- La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, dio a conocer que la manifestación registrada hace unos días en un conjunto urbano del municipio no fue realizada por vecinos, sino por trabajadores de la empresa Palmas Consorcio, desarrolladora que mantiene obligaciones pendientes con el Ayuntamiento y con el organismo de agua potable

En entrevista, la alcaldesa, explicó que la empresa, tiene compromisos establecidos desde la autorización del fraccionamiento desde el año 2017, entre ellos la perforación de un pozo de agua, así como otras responsabilidades administrativas y financieras tanto con el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OCTAPA) y con el Ayuntamiento, en materia de desarrollo urbano.

Dijo que, en la Gaceta de Gobierno de 2017, la desarrolladora es responsable de cumplir con las obligaciones relacionadas con los servicios y la infraestructura para los condóminos. Sin embargo, ante el incumplimiento, el conjunto urbano fue entregado al gobierno municipal sin que se hayan regularizado dichos compromisos.

Muñiz Neyra, reveló que el Ayuntamiento detectó irregularidades en la documentación relacionada con los volúmenes de agua asignados al desarrollo. Y explicó que uno de los documentos que avalaba dichos volúmenes no era propiedad de Palmas Consorcio, sino de otro desarrollador inmobiliario, quien ya manifestó que esos derechos no corresponden a la empresa señalada.

Por lo que, al encontrar irregularidades, el gobierno municipal ya inició acciones legales y el proceso jurídico ya avanza favorablemente.

La alcaldesa, lamentó que los principales afectados sean los vecinos, unas cerca de 70 personas, de acuerdo con el censo municipal. Incluso algunas habrían pagado inmuebles en una torre que aún no ha sido construida, lo que podría configurar un posible fraude.

Ante ello, indicó que el gobierno municipal ha sostenido reuniones con los habitantes del conjunto urbano, mismos que no participaron en la manifestación.

“Nosotros vamos a ver por los vecinos, vamos a seguir por la vía legal y atenderlos mientras se resuelve este proceso”.

Asimismo, apuntó que la empresa en cuestión, enfrenta problemas similares a nivel estatal, ya que presuntamente tampoco ha cumplido con obligaciones establecidas por el Gobierno del Estado de México.

Finalmente, Muñiz Neyra hizo un llamado a la empresa, Palmas Consorcio para que entregue la documentación que valide los volúmenes de agua y cumpla con sus responsabilidades legales, con el fin de dar certeza jurídica y tranquilidad a los habitantes del desarrollo. Y que el municipio que encabeza seguirá lo cauces legales y apoyará a los vecinos.