Bienestar da inicio a la Jornada Nacional de Capacitación del FAIS 2026

Ciudad de México.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio inicio a la Jornada Nacional de Capacitación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026, con representantes de las 32 entidades federativas para fortalecer los mecanismos de ejecución de este fondo que tiene como propósito combatir la pobreza y la desigualdad, mediante la inversión en obras de infraestructura social básica.

En la capacitación, señaló que la principal demanda de la población y de las autoridades estatales y municipales es la necesidad de inversión en materia de agua potable. En 2025 se invirtieron de manera conjunta, 24 mil millones de pesos (mdp) entre todas las entidades, en obras hidráulicas y de drenaje.

El objetivo del FAIS, cuyos recursos provienen de la recaudación fiscal, es combatir la pobreza mediante la inversión en obras de infraestructura social básica de beneficio comunitario, explicó Ariadna Montiel, al destacar la importancia del acompañamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la realización de obras y avanzar en la inversión en materia de agua.

El coordinador de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario (UED-SHCP), Rodolfo Hernández Espinosa, resaltó la importancia de la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la capacitación para mayor cercanía y acompañamiento de las autoridades para el manejo del fondo con mayor transparencia, y dar seguimiento oportuno a los recursos del gasto público en beneficio de las comunidades con mayor rezago social, lo que ha traído mejores resultados.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, abundó que a la fecha se han logrado resultados alentadores con la inversión de recursos del fondo en materia hidráulica, gracias a la coordinación con los enlaces de la Secretaría de Bienestar y de los estados. En 2026, se mantendrán los lineamientos y se espera que la inversión en materia de agua en las entidades, sea del 30 por ciento.

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, explicó que los recursos del FAIS se entregan cada año a los gobiernos estatales, a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México para la realización de obras y acciones, así como inversiones públicas que beneficien directamente a la población de pobreza extrema. Los recursos se pueden invertir en obras de infraestructura básica, priorizando: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación, infraestructura básica educativa, infraestructura básica de salud y mejoramiento de vivienda.

El director general de Desarrollo Regional del FAIS de la Secretaría de Bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos, señaló que la Jornada Nacional de Capacitación del FAIS 2026, se realizará en las 32 entidades con el propósito de dar a conocer las actualizaciones normativas en los lineamientos del fondo y las nuevas obras disponibles en el catálogo, así como las mejoras en los procesos cooperativos, con el propósito de coadyuvar a la población con mayor grado de rezago y reducir la pobreza.