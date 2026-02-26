Policías de Chimalhuacán rescatan al conductor de un auto en llamas

Chimalhuacán, Méx.- Gracias a la pronta y eficaz intervención de elementos de la policía municipal, se logró controlar el incendio de un vehículo y rescatar a un hombre que tenía dificultades para salir de la unidad.

El Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) realizó en todo momento, a través de monitoristas, cercos virtuales para coordinar la llegada de las unidades de emergencia.

En el operativo también participaron elementos de Protección Civil, Bomberos y paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al ciudadano y lo trasladaron para su atención médica a un nosocomio. Se informó que su estado de salud se encuentra fuera de peligro.

OPERATIVOS ANTIALCOHOL

Por otra parte, a través del Departamento de Espectáculos, el gobierno local informó que continúa con el operativo “Control y Vigilancia de Alcohol”, a fin de prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en menores de 18 años, así como supervisar que los establecimientos cuenten con la documentación e infraestructura requeridas.

Al no contar con los requerimientos, de acuerdo con la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, se procedió a la suspensión de diversos comercios en barrios y colonias como Xaltipac, Progreso de Oriente, cabecera municipal, Ejido de Santa María y Ampliación San Pablo.

Durante las diligencias también se verificó que los establecimientos contaran con cámaras de video, que no se invadiera la vía pública y que no se vendiera ningún tipo de bebida de esta índole en la misma, con base en el Título Décimo, De la Actividad Comercial e Industrial de los Particulares, incluida en el Bando Municipal vigente.

Las autoridades municipales recordaron a los comerciantes que dentro de la documentación con la que deben contar para la venta de bebidas alcohólicas destacan: licencia de uso de suelo; aviso de funcionamiento a Regulación Sanitaria, Jurisdicción Texcoco o Cofepris, y visto bueno de las direcciones de Protección Civil, Salud y Medio Ambiente.

Finalmente, exhortaron a los comerciantes a respetar el giro de su establecimiento, cumplir con la normatividad y así evitar sanciones.