No habrá tala de árboles por la construcción del Cablebús: Choco Parra

Desde Puebla

No habrá tala de árboles por la construcción del Cablebús en Puebla, aseguró el coordinador del gabinete, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, explicó que ejemplares serán removidos a otras zonas, para replantarlos; es decir, no serán desechados.

Dijo que, por ejemplo. en la zona de Angelópolis se van a remover y replantar 38, en la 11 Sur 312, en el Parque Juárez 116, en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec 56, en el Parque Ecológico 110, en Xonaca 10, en el Parque Biblioteca 34, en Amalucan 28 y en Las Torres 40.

El funcionario estatal dijo que plantarán más de mil árboles por cada estación, con una altura de dos metros.